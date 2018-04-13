هايلي: النظام السوري استعمل الكيمياوي 50 مرة على الاقل وروسيا حمته بـ12 فيتو

قالت المندوبة الأميركية، نيكي هايلي، إن روسيا تجاهلت التهديد الحقيقي للأمن الدولي، وهو استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا.

وأشارت هايلي في كلمتها أمام مجلس الأمن إلى أن روسيا استخدمت الفيتو 12 مرة لحماية نظام الأسد.

وقالت هايلي: إن الأسد استعمل السلاح الكيمياوي 50 مرة على الأقل وهناك تقديرات تصل إلى 200 مرة.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة #نيكي_هايلي قد أكدت الجمعة ضرورة عدم التسرع في التحرك عسكريا في #سوريا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه “في وقت ما يجب القيام بشيء ما”، حيال هذا الملف.

وقالت للصحافيين إنه يجب “عدم التسرع في قرارات كهذه”، مضيفة أن التسرع يؤدي إلى “ارتكاب أخطاء”.

المصدر: العربية