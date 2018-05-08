وزير اسرائيلي: سوريا ستكون “فيتنام خاصة بإيران”

حذر وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت “حزب الله” اللبناني من أنه سيخسر لبنان إذا شن حربا على إسرائيل، مشددا على أن سوريا ستكون “فيتنام خاصة بإيران”.

وجاءت هذه التصريحات على لسان بينيت، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر، أثناء مؤتمر سنوي عقد اليوم في مركز هرتسليا متعدد التخصصات.

وفي معرض تعليقه على التوتر عند حدود إسرائيل الشمالية، قال بينيت مخاطبا الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله: “تقدّم نفسك على أنك مدافع عن لبنان، لكن إذا شننت حربا على إسرائيل فستخسر لبنان”.

وأشار الوزير إلى أن “حزب الله” اليوم أضعف بكثير مما كان إبان الحرب اللبنانية الثانية، مقرا بأن “الحزب” لا يزال قادرا على تشكيل خطر ملموس على إسرائيل لكن ليس فتاكا.

إلى ذلك، تطرق بينيت إلى قضية إيران، مشددا على أن “عمر نظام آية الله مستعار وانهياره محتوم”.

ووجه الوزير إنذارا إلى الجمهورية الإسلامية، محذرا إياها من أنه إذا استمرت في اتباع نهجها الحالي، فسوف تكتشف قريبا أن سوريا أصبحت “فيتناما خاصة بها”.