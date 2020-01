وزير الدفاع السوري يكشف تورط ” قاسم سليماني ” في ذبح السوريين ومجزرة باب عمر

نشر ” مايكل دوران ” أحد خبراء معهد هدسون في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين ومجلس الأمن القومي مقطع فيديو لوزير دفاع النظام السوري ” علي أيوب ” يكشف من خلاله عن تورط قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ” قاسم سليماني ” في قتل السوريين منذ اندلاع الثورة عام 2011 .

كما اعترف بمشاركة قاسم سليماني في مجزرة باب عمر بحمص حيث تم تسوية الحي بالأرض وارتكبت فيه فظائع ضد السكان .

وكتب مايكل دوران في تعليقه على مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” : ” سليماني في سوريا .. وزير الدفاع السوري علي أيوب يكشف الآن مدى عمق تورط سليماني في ذبح السوريين .. حتى الآن كان من المعروف أن تورط إيران في الحرب الأهلية السورية بدأ منذ صيف عام 2012 أي بعد عام ونصف من بدايتها ” .

Soleimani in Syria. Syrian Defense Minister Ali Ayub now reveals just how deep was Soleimani’s involvement in slaughtering Syrians. Until now, it’s been customary to date Iran's involvement in the Syrian civil war from the summer of 2012, a year and a half after it began. pic.twitter.com/0Bhet7ZYhm

وتابع في تغريدة أخرى : ” لقد قابل قاسم سليماني عام 2011 وخططوا معا للحملة على باب عمرو في حمص .. كان الهجوم وحشيا حيث قام الجيش السوري بتسويته بالأرض من خلال القصف العشوائي والذبح الوحشي للمدنيين ” .

وأضاف : ” تم قتل صحفيين أمريكيين وفرنسيين وثقوا المذبحة .. تذكر ذلك عندما يقوم المدافعون عن سليماني في الولايات المتحدة وخارجها بترويج مكافحته للإرهاب وحربه ضد داعش .. وتذكر أيضا أن إدارة أوباما أرسلت له رسائل ما زلنا لا نعرف شيئا عنها ” .

Also killed were US & French journalists who documented the massacre. Remember that when Soleimani apologists, in the US and abroad, tout his “counterterrorism” and his fight against ISIS. And also remember that the Obama admin sent him letters, about which we still know nothing.

