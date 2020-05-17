كشفت صحيفة ” هآرتس ” عن عثور السلطات الإسرائيلية على السفير الصيني لدي إسرائيل ” دو وي ” ميتا داخل منزله بإحدى ضواحي تل أبيب اليوم الأحد .

حيث ذكرت الصحيفة أنه تم العثور على دو وي ذو ال 58 عاما جثة هامدة داخل شقته .. وأن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادث .

وقالت قناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر طبية أن التقارير الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية وأنه توفي أثناء النوم حيث عثر على الجثة في السرير ولا توجد أية آثار عنف على جسده .

وجاءت وفاة السفير الصيني في إسرائيل بعد 3 شهور من تعيينه في هذا المنصب .