أعلن الجيش اللبناني في بيان له عن معالجة كمية من نترات الأمونيوم التي تم العثور عليها منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغ وزنها 4 أطنان و 350 كيلو جرام .

حيث قامت وحدات فوج الهندسة بتفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش .

وجاء في البيان : ” بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على 4 مستوعبات في بؤرة الحجز التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9 ” .

وتابع : ” فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي 4 أطنان و350 كلغ وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها ” .

يذكر أن العاصمة اللبنانية كانت قد شهدت الشهر الماضي انفجار شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت والتي أدت إلى مقتل 190 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين .