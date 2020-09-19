أعلن الجيش اللبناني في بيان له على موقعه الإلكتروني يوم أمس الجمعة عن العثور على 1.3 طن من المفرقعات أثناء أعمال البحث في مرفأ بيروت بعد الانفجار الهائل الذي وقع به الشهر الماضي .

والذي أرجع السبب به إلى تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة .

وجاء في البيان : ” في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر ” .

وتابع : ” وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث التخلص منها ” .