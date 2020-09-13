نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة تهنئة إلى الرئيس السوري ” بشار الأسد ” بمناسبة عيد ميلاده ال 55 الذي وافق يوم أمس السبت .

وتضمنت التغريدة صورة برسم كاريكاتيري يظهر فيه بشار الأسد وهو يقبل يد قائد قائد الحرس الثوري الإيراني .. بينما يظهر والده الرئيس الراحل ” حافظ الأسد ” وهو ينظر إليه من السماء وهو مصدوم .

وكتب أفيخاي أدرعي في تعليقه علي الصورة : ” في العام الخامس والخمسين من عمر بشار الأسد تبقى الأمنية له ولسكان جنوب سوريا مستقبلا أفضل وأجمل عبر التحرر من كل تموضع إيراني ” .

وتابع : ” والميليشيات الإيرانية أمثال حزب الله على الأراضي السورية ليقي هذا البلد الخراب والدمار ” .

وأضاف في تغريدة أخرى : ” تهنئة خاصة للرئيس السوري بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم أمس ” .