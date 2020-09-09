نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر تضمنت صورة لأحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت يحمل إسم القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ” قاسم سليماني ” .

وعلق أفيخاي أدرعي معربا عن استيائه من هذا الأمر قائلا : ” تعليقنا الوحيد على إطلاق إسم قاسم سليماني على أحد شوارع بيروت هو سؤال : لبنان إلى أين ؟ .. ونضيف هل مشروع حزب الله في جعل لبنان جزء من ولاية الفقيه وصل بمساره إلى حد تغيير هوية لبنان بفرض أسماء قيادات إيرانية إرهابية على بنيته ؟ ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” هل بدأ وطن الثقافة والحضارة ينحدر إلى حد تعظيم القتلة على حساب أسماء بنيه الذين صدّروا النور والأمل إلى العالم أمثال جبران خليل جبران مرورا بشارل مالك وصولا إلى فيروز ” .