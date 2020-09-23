خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بتصريحات له مؤخرا في مقابلة مع قناة ” فوكس نيوز ” كشف من خلالها عن تفكيره في إغتيال الرئيس السوري ” بشار الأسد ” .
إلا أن ” جيمس ماتيس ” وزير الدفاع السابق للولايات المتحدة أقنع الرئيس الأمريكي بعدم اللجوء إلى هذه الفكرة .
وعلق اللواء ” حسين سلامي ” القائد العام للحرس الثوري الإيراني على تصريحات ترامب واصفا إياها بأنها تفتقر إلى الحكمة السياسية والتدبير بحسب وكالة فارس الإيرانية .
فقال سلامي خلال في تصريحات له خلال مشاركته في مراسم ضم طائرات مسيرة ومروحيات إلى سلاح البحرية التابع للحرس الثوري اليوم الأربعاء : ” أراد اغتيال الرئيس السوري وهذا يعني نهاية الموسم السياسي لقوة أرادت اغتيال رئيس قانوني لبلد ما بشكل علني ” .
وتابع : ” لم تتخل أمريكا عن استراتيجيتها التوسعية وتسعى إلى فرض إرادتها على الدول الأخرى وهذا الأمر يستعدي الآخرين ويبين أن حكام هذا البلد يفتقرون إلى الحكمة السياسية ويعانون من السلبية وسوء التدبير ” .
من وحي الموضوع تناقشت قبل عدة أيام مع صديقة لي كانت تحاول إقناعي لو أن إيران من إحتل فلسطين لتسابق الجميع لتحريرها مع ما نراه من كُره لإيران من ((الأخوة العرب )) و كان خلافي معها أن العرب غير قادرين سوى على جعل البلد التي تدخلها إيران ساحة لجولات كرٍ و فرٍ لا تنتهي …الله المُستعان !
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