خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بتصريحات له مؤخرا في مقابلة مع قناة ” فوكس نيوز ” كشف من خلالها عن تفكيره في إغتيال الرئيس السوري ” بشار الأسد ” .

إلا أن ” جيمس ماتيس ” وزير الدفاع السابق للولايات المتحدة أقنع الرئيس الأمريكي بعدم اللجوء إلى هذه الفكرة .

وعلق اللواء ” حسين سلامي ” القائد العام للحرس الثوري الإيراني على تصريحات ترامب واصفا إياها بأنها تفتقر إلى الحكمة السياسية والتدبير بحسب وكالة فارس الإيرانية .

فقال سلامي خلال في تصريحات له خلال مشاركته في مراسم ضم طائرات مسيرة ومروحيات إلى سلاح البحرية التابع للحرس الثوري اليوم الأربعاء : ” أراد اغتيال الرئيس السوري وهذا يعني نهاية الموسم السياسي لقوة أرادت اغتيال رئيس قانوني لبلد ما بشكل علني ” .

وتابع : ” لم تتخل أمريكا عن استراتيجيتها التوسعية وتسعى إلى فرض إرادتها على الدول الأخرى وهذا الأمر يستعدي الآخرين ويبين أن حكام هذا البلد يفتقرون إلى الحكمة السياسية ويعانون من السلبية وسوء التدبير ” .