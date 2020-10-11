ألقى زعيم كوريا الشمالية ” كيم يونغ أون ” كلمة خلال العرض العسكري الذي أقيم احتفالا بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري الشمالي مساء يوم أمس السبت .

وخلال إلقاء كيم يونغ أون بدا متأثرا وسالت دموعه عند حديثه عن الجهود التي بذلتها بلاده في مواجهة جائحة كورونا والأضرار التي نتجت عن الإعصار الذي ضرب كوريا الشمالية بالإضافة إلى العقوبات الدولية المفروضة على بلاده .

ووجه الزعيم الكوري الشمالي رسالة اعتذار لشعبه فقال : ” أشعر بالخجل لأنني لم أستطع تحسين حياتكم وأكافئكم بالشكل المناسب على ثقتكم الكبيرة .. لم تكن جهودي وتفاني لإخراج شعبنا من ظروف العيش الصعبة فوق كل شيء ” .

وتابع : ” كم عدد الأشخاص الذين تحملوا وعانوا البيئة الصعبة هذا العام ؟ .. لا يمكن الحديث عن تفاني جنود جيشنا الشعبي في جبهة الحجر الصحي وجبهة التعافي من الكوارث الطبيعية دون دموع الامتنان .. أنا آسف للغاية ومن المؤلم ألا أكون معهم في ليلة المجد هذه ” .

وتعهد كيم يونغ أون بإطلاق العنان للترسانة العسكرية الكورية الشمالية في حال تعرُّض دولته للتهديد .. وأشار إلى استعداده لاستئناف المعاملات التجارية مع كوريا الجنوبية فور التخلص من خطر الوباء .