بعد تداول الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم الثلاثاء حول وفاة أمير الكويت الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” .

خرج ” طارق المزرم ” رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي بإسم الحكومة الكويتية ببيان صادر عن الحكومة دعا من خلاله إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .

وأضاف : ” نرجو عدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي ” .