بعد تداول الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم الثلاثاء حول وفاة أمير الكويت الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” .
خرج ” طارق المزرم ” رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي بإسم الحكومة الكويتية ببيان صادر عن الحكومة دعا من خلاله إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .
وأضاف : ” نرجو عدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي ” .
بوفاته ستكون العائلة الصباحية الحاكمة انتهت الى الأبد ، وأزيلت الكويت من الوجود !! فاصلا هذه العائلة التي هربت بعد دخول عشرين جندي عراقي للكويت وتركت الشعب …. اعتبرت ميتة منذ ذلك التاريخ ، وحتى الكويت نفسها ما عادت دولة انما حاملة طائرات برية ( ليس بحرية) وخلال عامين من الان ستكون المحافظة العراقية من جديد ، وكما أطالب بكرد اخوان الجن للجبال أطالب بشحت الكوايتة لصحراء الربع الخالي على الجمال ، الاثنين ما ينطلع فيهم بصراحة.
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