تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحا للشيخة ” موزة بنت ناصر المسند ” والدة أمير قطر الشيخ ” تميم بن حمد ” أدلت به عبر إذاعة قطر بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات .

وتحدثت الشيخة موزة عن واقع التعليم والأمية في الدول واستشهدت بواقعة حدثت في صعدة باليمن في عام 2018 حيث قصفت طائرة حربية باصا مدرسيا وأسفر هذا الحادث عن وقوع عدد من القتلى والمصابين من الأطفال .

فقالت : ” لا يفارق ذاكرتي مشهد أشلاء 40 طفلا ودماء 56 جريحا وقد تبعثرت حقائبهم المدرسية وتناثرت دفاترهم مشرعة صفحاتها بالإدانة شاهدة على جريمة ترتكب عندما قصفت طائرة حربية باصا مدرسيا في أغسطس من عام 2018 في محافظة صعدة اليمنية ” .

وتابعت : ” هو عمل وحشي أفلت من عقابه الجناة كما أفلت آخرون من جرائم تكررت ” .

الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من النشطاء السعديين والخليجيين بسبب هذا التصريح الذين رأوه بإنه تدخلا في شئون الدول الأخرى ومحاولة لغض الطرف عن ما ترتكبه قطر من إنتهاكات في دول أخرى وتمويل للإرهاب في مختلف الدول .

زجوا بحمد بن جاسم بعد فشل مرتزقتهم وجموعهم الاعلامية وها هم اليوم يزجون بموزا المسند لعلها تنتشلهم من عزلتهم ..



يبدو أن جرائم حمد بن خليفة التي خلفت وشردت ونكلت بمئات آلاف الضحايا خارج حسبة سيدة قطر الأولى .. pic.twitter.com/f3n6TwBuEj — إبراهيم السليمان (@70sul) September 10, 2020