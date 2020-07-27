عقد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ” صباح الخالد آل صباح ” اجتماعا للحكومة عبر الإتصال المرئي اليوم الإثنين .

وخلال جلسة الإجتماع طمأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشعب الكويتي على صحة أمير الكويت الشيخ ” صباح الأحمد ” الذي يخضع للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية .

حيث قال أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية يوم 19 يوليو وتكللت بالنجاح ولكن لم يذكر طبيعتها أو أية تفاصيل عنها .

ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يوم 22 يوليو لاستكمال العلاج .

وتمنى صباح الخالد الشفاء التام لأمير الكويت وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل .