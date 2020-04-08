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خرج ” إدوارد أرجار ” وزير الدولة بوزارة الصحة البريطانية بتصريحات له اليوم الأربعاء كشف من خلالها عن تطورات الحالية الصحية لرئيس الوزراء البريطاني ” بوريس جونسون ” .

والذي تدهور وضعه الصحي خلال اليومين الماضيين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد واستدعى الأمر دخوله إلى غرفة العناية المركزة يوم الإثنين الماضي .

فقال إدوارد أرجار : ” رئيس الوزراء في حالة مستقرة .. تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي ” .

كما صرح وزير الخارجية البريطاني ” دومينيك راب ” أن بوريس جونسون سيعود قريبا للقيادة في الوقت الذي يكافح فيه العالم إحدى أشد أزمات الصحة العامة منذ قرن من الزمان .

وأكد أن قرارات الحكومة يتم اتخاذها بشكل جماعي في مجلس الوزراء الذي تلقى من جونسون توجيهات وتعليمات واضحة للغاية ويركز على تنفيذها .

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تعليق واحد

  1. في احد الأيام قبل ما يتمرض زار احد محلات العراقين في لندن ، وبدون حماية ! واشترى تفاحة واحدة فقط ! فصار البائع العراقي والزبائن يضحكون ويقارونه بحكوماتنا العربية الرشيدة ههههههههههههههههه ولما خرج لحقوه ليجدوا سيارته الفاخرة المصفحة ههههههههههههههههههه لكنها طلعت دراجة هوائية ههههههههههههههههه

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