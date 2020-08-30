ألقى ” حسن نصر الله ” الأمين العام لحزب الله اللبناني كلمة اليوم الأحد وجه من خلالها تهديدا إلى إسرائيل وجنودها .

حيث أشار إلى أن معادلة المقاومة تغيرت وأن المقاومة غير مستعجلة وتنتظر خروج الجنود الإسرائيليين من جحورهم على حد قوله .

كما هدد بأن إسرائيل سوف تفقد جنديا مقابل كل مقاتل تقتله قواتها من رجاله .. وأكد على أن حزب الله لن يدخل في إشتباكات على الحدود لأن هذا ما تريده إسرائيل أصلا .

فقال حسن نصر الله : ” لو نفذنا ردا من أجل الاستعراض الإعلامي لأضعنا معادلة الردع مع جيش الاحتلال ولسنا مستعجلين للرد .. الجنود الإسرائيليين سيخرجون في نهاية المطاف من جحورهم التي اختبأوا فيها مؤخرا وسنلاقيهم وننفذ ردنا ” .

وتابع : ” يجب أن تفهم إسرائيل أنهم عندما يقتلون أحد مجاهدينا فإننا سنقتل أحد جنودهم ” .