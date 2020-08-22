كشفت صحيفة ” بليك ” السويسرية اليوم السبت عن دراسة الحكومة السويسرية لقرار حظر ” حزب الله ” اللبناني .

وذلك بسبب أنشطته الإرهابية وتحركاته الإجرامية في البلاد وغيرها من الدول الأوروبية وفقا لما جاء في الطلب الذي تقدم به الحزب الديمقراطي المسيحي ” يمين وسط ” إحدى الكتل المكونة للحكومة .

وقالت الصحيفة مشيرة إلى أن الحكومة تدرس هذا الطلب في الوقت الحالي : ” يريد المجلس الاتحادي التحقيق فيما إذا كانت مليشيا حزب الله نشطة أيضا في سويسرا .. وإعداد تقرير شامل عن وضع التنظيم والأفرع التابعة له وأنشطتها في البلاد ” .

وخرج رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي ” غيرهارد فيستر ” بتصريحات له عن هذا القرار قائلا : ” حزب الله لا يشكل تهديدا لإسرائيل فحسب بل لكل دول أوروبا .. حظر حزب الله يمكن سويسرا من مراقبة خلايا التنظيم بشكل جيد في البلاد ” .

وتابع : ” نهدف لإعداد تقرير عن نشاط حزب الله في سويسرا والمنظمات التي على اتصال به في أراضينا وما إذا كان يجمع الأموال ويملك حسابات مصرفية نشطة لدينا ” .