كشفت صحيفة ” بليك ” السويسرية اليوم السبت عن دراسة الحكومة السويسرية لقرار حظر ” حزب الله ” اللبناني .
وذلك بسبب أنشطته الإرهابية وتحركاته الإجرامية في البلاد وغيرها من الدول الأوروبية وفقا لما جاء في الطلب الذي تقدم به الحزب الديمقراطي المسيحي ” يمين وسط ” إحدى الكتل المكونة للحكومة .
وقالت الصحيفة مشيرة إلى أن الحكومة تدرس هذا الطلب في الوقت الحالي : ” يريد المجلس الاتحادي التحقيق فيما إذا كانت مليشيا حزب الله نشطة أيضا في سويسرا .. وإعداد تقرير شامل عن وضع التنظيم والأفرع التابعة له وأنشطتها في البلاد ” .
وخرج رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي ” غيرهارد فيستر ” بتصريحات له عن هذا القرار قائلا : ” حزب الله لا يشكل تهديدا لإسرائيل فحسب بل لكل دول أوروبا .. حظر حزب الله يمكن سويسرا من مراقبة خلايا التنظيم بشكل جيد في البلاد ” .
وتابع : ” نهدف لإعداد تقرير عن نشاط حزب الله في سويسرا والمنظمات التي على اتصال به في أراضينا وما إذا كان يجمع الأموال ويملك حسابات مصرفية نشطة لدينا ” .
الشيعة الموالين لإيران سواء في لبنان أو العراق ممن باعوا أوطانهم و تآمروا على الأمة ناهيك عن عفن مذهبهم و سوء خُلقهم و خَلقهم هُم بمثابة الورم الخبيث الذي يجب إجتثاثه و لعل التخلُص منهم يكون فاتحة لتطهير الوطن العربي من الموبقات و الكبائر التي يتباهون بإقترافها !
قاتلهم الله خونة الحُسين أهل المُتعة….
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والله لو تتنمري الف سنة !! ما يعطوكي ولا شوية نوكاحية !!! اتشقلبي بعيد ، باعت ارضها وزورت هويتها وجاية تشفر و تتحكك فينا نحن الشيعة في نورت !! شنو هذه البلاوي في محرم ، نورت لا تسمحون لها تقترب مني او تعمل الي ارضاع تنمري مثل ما اعترفت واعلنت عن رغبتها سابقا وامام القراء من الشعب الأمازيغي ! وانا في الاوتوبيس ، امنعوهت ان توجه لي وللشيعة اي كلمة ، فالحين فقط تمسحون كلامي عن الاحيييييه
بتقلك مقهورة على سيدي الحسين عليه السلام ! وهي مغرمة بجدة من قتله يزيد لعنه الله ، فجدته من أورثته مص دماء اهل بيت النبوة عندما لاكت كبد حمزة عليه السلام .
منافقة
ماذا تقول أنت؟