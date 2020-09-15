كشف ” أنطون بيتشكوفسكي ” المتحدث بإسم حرس الحدود البيلاروسي في تصريحات له عن منع الحكومة الأوكرانية لحوالي 1500 شخصا من اليهود المتدينين من دخول أوكرانيا .

حيث أشار أنطون بيتشكوفسكي إلى أن هؤلاء اليهود يملكون تصاريح دخول إلى أراضي أوكرانيا لكن رغم ذلك لم يسمح لهم الجانب الأوكراني بالدخول .

وذلك بسبب الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .. وأضاف إنهم يتواجدون حاليا في أراضي بيلاروسيا في المناطق الحدودية مع أوكرانيا .

وتابع المتحدث قائلا : ” خطط الحاسيديم اليهود لعبور الحدود والتوجه إلى أوكرانيا بهدف الاحتفال هناك بالعام اليهودي الجديد في 19 سبتمبر ” .

ونوه بيتشكوفسكي إلى أن الحكومة الأوكرانية منعت ابتداءا من يوم 14 سبتمبر الجاري دخول جميع المواطنين والمركبات إلى أوكرانيا عند نقطة تفتيش ” نوفي ياريلوفيتشي ” .

كما فرضت قيودا على دخول المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية إلى البلاد حتى 29 سبتمبر الجاري .