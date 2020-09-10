نشرت صحيفة ” واشنطن بوست ” يوم أمس الأربعاء أجزاءا من كتاب ” الغضب ” المرتقب صدوره الإسبوع المقبل .

ويتناول جزء من هذا الكتاب علاقة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مع نظيره التركي ” رجب طيب أردوغان ” .

والتي تحدث عنها ترامب مع مؤلف الكتاب ” بوب وودورد ” واصفا إياها بالعلاقة الطريفة قائلا : ” كلما ازداد أردوغان مشاكسة وخِسّة نجحت أكثر في تطويعه للمتابعة ” .

يذكر أن كتاب الغضب يتألف من 18 مقابلة خاصة مع ترامب أجراها الصحفي الاستقصائي بوب وودورد .. ومن المقرر إصداره رسميا في الخامس عشر من الشهر الجاري .