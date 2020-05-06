أجرى الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مقابلة مع شبكة ” إيه بي سي ” الأمريكية مساء يوم أمس الثلاثاء تحدث فيها عن أزمة فيروس كورونا المستجد ،
فقال دونالد ترامب أن تفكيره المستمر في تلك الأزمة إلى جانب وفيات الأمريكيين بسبب الفيروس تجعله يشعر بالأرق ولا يستطيع النوم .
وعلق على ذلك قائلا : ” لا يمكنني النوم ليلا لأنني أفكر دائما بذلك .. لدينا عدو ويجب أن نهزمه ” .
وعن قرارات بعض الدول بما فيها أمريكا عن رفع بعض القيود والإجراءات الاحترازية وإعادة فتح الاقتصاد أشار إلى إنه سوف يكون هناك بعض الوفيات نتيجة لذلك .
وتابع دونالد ترامب : ” من المحتمل أن تكون هناك بعض الوفيات والمتضررين بشدة كتكلفة لإعادة فتح البلاد ” .
وأضاف : ” إن قيود التباعد الاجتماعي أدت إلى جرعات زائدة من المخدرات والانتحار .. ألق نظرة على ما يجري الناس يفقدون وظائفهم وعلينا أن نعيدها وهذا ما نقوم به ” .
كما حرص ترامب على تشجيع المواطنين الأمريكيين وأن ينظروا إلى أنفسهم على إنهم محاربون والمضي قدما نحو إعادة فتح الاقتصاد وقال : ” لا يمكننا الجلوس في المنزل للسنوات الثلاث المقبلة ” .