كشفت شبكة ” فوكس نيوز ” الأمريكية عن ترشيح الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” لجائزة نوبل للسلام لعام 2021 .

وذلك على خلفية الترشيح الذي قدمه عضو البرلمان النرويجي ” كريستيان تايبرينج جيدي ” والذي أشاد من خلاله بجهود ترامب في حل النزاعات التي طال أمدها في جميع أنحاء العالم .

فقال : ” أعتقد أنه بذل جهودا أكبر لإحلال السلام بين الدول أكثر من معظم المرشحين الآخرين لجائزة السلام ” .

كما أشاد عضو البرلمان النرويجي بدور ترامب وإدارته في إتفاق السلام الذي تم مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل .. وعلق على ذلك قائلا : ” كما هو متوقع أن تحذو دول أخرى في الشرق الأوسط حذو الإمارات .. فإن هذه الاتفاقية يمكن أن تغير قواعد اللعبة وتحول الشرق الأوسط إلى منطقة تعاون وإزدهار ” .

وأكد كريستيان تايبرينج جيدي بأن ترشيحه للرئيس الأمريكي جاء بناءا على الحقائق التي تمت وليست محاولة منه لكسب وده فقال : ” أنا لست مؤيدا كبيرا لترامب .. ولكن يجب أن تنظر اللجنة في الحقائق وتحكم عليه بناء على الحقائق وليس على الطريقة التي يتصرف بها أحيانا ” .

وتابع : ” الأشخاص الذين حصلوا على جائزة السلام في السنوات الأخيرة فعلوا أقل بكثير من دونالد ترامب وعلى سبيل المثال لم يفعل باراك أوباما شيئا ” .