خرج رئيس الوزراء الإثيوبي ” آبي أحمد ” بتصريحات له كشف من خلالها عن أن بلاده سوف تبدأ بملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر .

فقال : ” خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الإفريقي .. لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة ” .

وعلى الجانب الآخر علق المتحدث بإسم وزارة الموارد المائية والري المصرية المهندس ” محمد السباعي ” حول ما حول بدء إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة سرا بالرغم من سير المفاوضات بين الدول الثلاث ( إثيوبيا والسودان ومصر ) بإنه لا توجد معلومات حول هذا الأمر .

وأضاف : ” من تحدث عن بدء مل سد النهضة خلال الفترة الحالية يسأل عن ذلك وعما يثبت صحة كلامه من عدمه ” .

وأشار السباعي إلى أن المفاوضات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا لكن لا يوجد جديد حتى الوقت الراهن .