خرج رئيس الوزراء الإثيوبي ” آبي أحمد ” بتصريحات له كشف من خلالها عن أن بلاده سوف تبدأ بملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر .
فقال : ” خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الإفريقي .. لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة ” .
وعلى الجانب الآخر علق المتحدث بإسم وزارة الموارد المائية والري المصرية المهندس ” محمد السباعي ” حول ما حول بدء إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة سرا بالرغم من سير المفاوضات بين الدول الثلاث ( إثيوبيا والسودان ومصر ) بإنه لا توجد معلومات حول هذا الأمر .
وأضاف : ” من تحدث عن بدء مل سد النهضة خلال الفترة الحالية يسأل عن ذلك وعما يثبت صحة كلامه من عدمه ” .
وأشار السباعي إلى أن المفاوضات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا لكن لا يوجد جديد حتى الوقت الراهن .
هو من حق دول المنبع بناء سدود على انهارها بس المفروض يكون فيه اتفاقيات مع دول المصب السيسي يفكرني بحكومة الملالي المعفنة بالعراق تركيا لما بنت السد على دجلة كان فيه اتفاقيات مع حكومة العراق يعني دخل للعراق 100 مليار متر مكعب وكان يكفي وزيادة اما بالوقت الحالي مع حكومة الملالي عبدة ايران اصبح يصل العراق 30 مليار متر مكعب وليس هذا فقط لا بنت سد ثاني من غير اتفاقية اصلا لان حكومة الملالي لايهمها ان عطش الشعب او اضرت الزراعة المهم زنى متعة فساد مخدرات كلو باسم الدين هلاااال هلال يعني حلال هههههه الله يخذكم وينتقم منكم انتو وسيدتكم ايران الزبالة
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