أعلن ” نيكول باشينيان ” رئيس وزراء أرمينيا في بث مباشر عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” اليوم الإثنين عن إيجابية نتائج الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد التي قام بها .

فقال : ” لم تظهر علي أي أعراض .. قررت أن يجري لي فحص إذ قررت خوض المواجهة وجاء فحصي لفيروس كورونا المستجد إيجابيا أمس ” .

وأشار نيكول باشينيان في حديثه إلى إصابة أسرته بالكامل بالفيروس نتيجة العدوى .. كما أكد على إنه سيواصل عمله من المنزل .

يذكر أن أرمينيا البالغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة سجلت 9402 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى اليوم الإثنين مقابل 139 حالة وفاة .