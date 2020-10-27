نشرت ” رغد صدام حسين ” إبنة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها عن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أخبار حول زيارتها للمملكة العربية السعودية ولقائها بولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” .

فكتبت رغد صدام حسين : ” في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أحداث كبيرة ومؤلمة يخرج علينا البعض في قنواتهم الرخيصة لنفث سمومهم بأسلوب يظنون أنه سينطلي على البعض وكي يحققوا شهرة على حساب الآخرين ويسرح خيالهم المريض لتلفيق قصص كاملة وحوارات لا وجود لها وكل ذلك لتشويه صورة أشخاص أو جهة ” .

وتابعت قائلة : ” ذهبت عدة مرات مع أولادي إلى السعودية لأداء مناسك العمرة ولم ألتق أخي محمد بن سلمان في أي منها ” .

وأضافت : ” في الفترة الأخيرة كثرت الأقاويل بشأن إخوتنا في الخليج العربي وكلها لا صحة لها والقصد منها معروف .. وكل فترة قصيرة أسمع أخباري التي لا صحة لها من سخيف أو مريض شهرة .. ( لا يحب الله الجهر بالسوء ) لن نترك هذه الأمور بالإجمال دون ملاحقة قانونية والمهم أن يتصدى كل من يحب هذه العائلة لمثل هذه الاساءات ” .