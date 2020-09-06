أجرت السيدة ” سهى عرفات ” أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ” ياسر عرفات ” مقابلة لقناة العربية يوم الجمعة الماضية ضمن برنامج ” البعد الآخر ” .

وعلقت سهى عرفات خلال حديثها عن واقعة حرق علم دولة الإمارات مؤخرا من جانب بعض الفلسطينيين ردا منهم على إتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل .

حيث أعلنت عن رفضها لذلك وأنه ترفض حرق أي علم عربي على يد الفلسطينيين فقالت : ” أسفت لحرق أعلام دول عربية بالقدس الشريف بأيد فلسطينية .. هناك 300 ألف فلسطيني يعيشون في دول الخليج بأمان وينفقون على الملايين في الضفة ” .

وبسؤالها عن الطريقة التي كان الرئيس الراحل ياسر عرفات سيتعامل بها مع الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي لو كان على قيد الحياة .. قالت أنه شعر بالخطأ حينما وقف ضد الرئيس المصري الراحل ” أنور السادات ” وقت إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .

وأضافت أنه بعد حصار طرابلس ذهب أبو عمار للسادات وقال له معتذرا ” حقك علي ” .. وأشارت إلى إنه لو كان على قيد الحياة لطلب من ولي عهد أبوظبي الشيخ ” محمد بن زايد ” أن يستخدم نفوذه الإقتصادي للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” لإرجاع 200 ألف فلسطيني وإخراج الأسرى ووقف التوسع بالمستوطنات .

وعن التحقيق في مقتل عرفات صرحت قائلة : ” سنعرف أخيرا من الذي وضع السم لأبو عمار ” .. كما أكدت على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبلت التحقيق في قضية مقتله وستستدعي عددا من الشهود وستكون هناك قصة كبيرة جدا .