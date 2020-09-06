أجرت السيدة ” سهى عرفات ” أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ” ياسر عرفات ” مقابلة لقناة العربية يوم الجمعة الماضية ضمن برنامج ” البعد الآخر ” .
وعلقت سهى عرفات خلال حديثها عن واقعة حرق علم دولة الإمارات مؤخرا من جانب بعض الفلسطينيين ردا منهم على إتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل .
حيث أعلنت عن رفضها لذلك وأنه ترفض حرق أي علم عربي على يد الفلسطينيين فقالت : ” أسفت لحرق أعلام دول عربية بالقدس الشريف بأيد فلسطينية .. هناك 300 ألف فلسطيني يعيشون في دول الخليج بأمان وينفقون على الملايين في الضفة ” .
وبسؤالها عن الطريقة التي كان الرئيس الراحل ياسر عرفات سيتعامل بها مع الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي لو كان على قيد الحياة .. قالت أنه شعر بالخطأ حينما وقف ضد الرئيس المصري الراحل ” أنور السادات ” وقت إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .
وأضافت أنه بعد حصار طرابلس ذهب أبو عمار للسادات وقال له معتذرا ” حقك علي ” .. وأشارت إلى إنه لو كان على قيد الحياة لطلب من ولي عهد أبوظبي الشيخ ” محمد بن زايد ” أن يستخدم نفوذه الإقتصادي للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” لإرجاع 200 ألف فلسطيني وإخراج الأسرى ووقف التوسع بالمستوطنات .
وعن التحقيق في مقتل عرفات صرحت قائلة : ” سنعرف أخيرا من الذي وضع السم لأبو عمار ” .. كما أكدت على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبلت التحقيق في قضية مقتله وستستدعي عددا من الشهود وستكون هناك قصة كبيرة جدا .
و هل محمد بن زايد يملك نفوذا يضغط به على نتانياهو، بالكاد يضغط على بلحة في مصر !
المُشكلة أن سُهى عرفات تظن الخلاف بين الفلسطينيين و الإمارات على شوال بصل و ليس على خيانة عُظمى كما أنها تتناسى في حديثها أن من أطلق بذائتها علينا الآن ( دحلان) متورط في قتل زوجها و الأدهى و الأمّر أنها تُهدد بملفات فساد … أنتِ يا سُهى أيضاًفاسدة لأن الملفات معك و لم تُقدميها إلا حين أُمرتِ بذلك !
إخرسي و عودي إلى الظل لأنكِ كُلما تكلمتِ كرهنا زوجك أكثر على إختياراته الشخصية و السياسية……. إنجنت هاي المعفنة الله يساعدنا كفلسطينيين على ما بُلينا به و بدها كمان توسط عيال زايد إلي حتى مع التطبيع لم يستطيعوا شراء طائرات ف35 لرفض النتن ذلك …. هزلت !
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يعني كل مواضيع وصور العهر التي تنشروها لم تعمل لك صدمة ، لكن من اعمل بأية لا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء ……. يجعلكم فعلي تتصببون عرقا وحياء ، فتمسحوا تعليقاتي ومنعي ؟؟!!!
ماذا تقول أنت؟