تعرض الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” لموقف محرج خلال إلقائه كلمة في بث مباشر بمناسبة عيد الأضحى .

حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يتلعثم في الكلمة التي كان يقرأها واضطر لإعادتها مرة أخرى .

ووفقا لصحيفة ” الزمان ” التركية المعارضة أن أردوغان كان يقرأ كلمته عبر شاشة إلكترونية ولم يتمكن من القراءة بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الكلام المكتوب على الشاشة وهو ما دعاه إلى أن يقول ” عد إلى الوراء ” أكثر من مرة كما ظهر في الفيديو .

ومن جراء ذلك ظهر الغضب على وجه رجب طيب أردوغان بسبب الموقف الذي تعرض له مع تحذير مستشاريه له قائلين : ” يا سيدي نحن على الهواء مباشرة ” .