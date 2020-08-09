أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية ” منال عبد الصمد ” في مؤتمر صحفي لها على الهواء استقالتها من منصبها وذلك استجابة للرغبة الشعبية على خلفية انفجار مرفأ بيروت .

فقالت منال عبد الصمد : ” بما أن الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى إليه وبعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول وانحناءا أمام أرواح الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير ” .

وتابعت : ” أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن وسلوك طريق الوحدة والاستقرار والإزدهار .. عشتم وعاش لبنان ” .