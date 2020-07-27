تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ل ” مصطفى الكاظمي ” رئيس وزراء العراق وهو يقرأ على ضوء الشموع .

وذلك بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي تشهده عدد من المدن العراقية خلال الفترة الأخيرة والذي يستمر لساعات طويلة .

وتسبب هذا الأمر في تظاهر عراقيين مساء يوم أمس الأحد بساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفع جاهزية مشاريع الطاقة .

ووجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رسالة إلى وزارة الكهرباء بشأن أتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حياة المواطن .

كما طالبت بإتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لضمان تجهيز حاجة المواطنين والمحافظات من الطاقة .