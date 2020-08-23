كشفت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية عن تصريحات سجلتها سرا ” ماريان ترامب ” شقيقة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” والتي هاجمته فيها بشأن سياسته في مجال الهجرة .

حيث أدت تلك السياسة إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز قرب الحدود مع المكسيك .

ووصفت ماريان ترامب الرئيس الأمريكي بإنه قاس وكاذب وغير جدير بالثقة وأن كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته الانتخابية .

وأضافت : ” ليس لديه أي مبدأ على الإطلاق ” .. كما أشارت إلى تغريداته اللعينة وأكاذيبه على حد قولها .

كما قالت ماريان ترامب أن شقيقها كان قد التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصا آخر أدى الامتحانات عنه من دون أن تذكر إسم هذا الشخص .

وأجرت التسجيلات إبنة شقيق الرئيس ” ماري ترامب ” التي نشرت أخيرا كتابا يدين ” العائلة السامة ” التي ينتمي إليها الرئيس .