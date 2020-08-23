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كشفت صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية عن تصريحات سجلتها سرا ” ماريان ترامب ” شقيقة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” والتي هاجمته فيها بشأن سياسته في مجال الهجرة .

حيث أدت تلك السياسة إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز قرب الحدود مع المكسيك .

ووصفت ماريان ترامب الرئيس الأمريكي بإنه قاس وكاذب وغير جدير بالثقة وأن كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته الانتخابية .

وأضافت : ” ليس لديه أي مبدأ على الإطلاق ” .. كما أشارت إلى تغريداته اللعينة وأكاذيبه على حد قولها .

كما قالت ماريان ترامب أن شقيقها كان قد التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصا آخر أدى الامتحانات عنه من دون أن تذكر إسم هذا الشخص .

وأجرت التسجيلات إبنة شقيق الرئيس ” ماري ترامب ” التي نشرت أخيرا كتابا يدين ” العائلة السامة ” التي ينتمي إليها الرئيس .

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تعليق واحد

  1. كما قالت ماريان ترامب أن شقيقها كان قد التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصا آخر أدى الامتحانات عنه من دون أن تذكر إسم هذا الشخص ؟؟؟؟!!!!! عملها كيف هذا ؟ ممكن تفاصيل لو سمحتم ؟ اخوكم مزنوق ……

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