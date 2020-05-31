كشف ” راديو صوت بيروت ” عن حصوله على معلومات من داخل مناطق سيطرة النظام السوري تفيد بأن ” ماهر الأسد ” شقيق الرئيس السوري ” بشار الأسد ” وقائد الفرقة الرابعة في جيشه على خط المواجهة مع لبنان وجه رسالة إلى زعيم حزب الله ” حسن نصر الله ” .

حيث تحدث ماهر الأسد في رسالته حول المعابر الغير شرعية التي ترفد جيوب العائلة بملايين الدولارات .

كما وجه لحسن نصر الله تحذيرا شديد اللهجة من الإقدام على أية خطوة بخصوص إقفال المعابر الغير شرعية بين سوريا ولبنان .

وأشارت المعلومات إلى أن الأموال الطائلة التي يجنيها ماهر الأسد وميليشيا حزب الله تأتي عن طريق التهريب ويكدسها ماهر داخل مقرات سرية تابعة للفرقة الرابعة ويقوم بتوزيع الحصص على الميليشيا وفقا لعمليات التهريب .

وعبر شقيق الرئيس السوري عن إمتعاضه من سكوت حسن نصر الله إزاء تحرك الأجهزة الأمنية اللبنانية نحو المعابر بهدف إغلاقها .. وهدد بعدم إرسال الأموال المتبقية من حصة عمليات التهريب .