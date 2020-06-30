كشفت النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” في تصريحات صحفية لها عن تلقيها 9 رسائل تهديد بالقتل والتي وصلتها عبر الإيميل الخاص بها من جانب وافدين .
وذلك بسبب مطالبتها بتعديل التركيبة السكانية وفرض الرسوم على الوافدين الذين تشكل نسبتهم في البلاد 70% من عدد السكان .
وأضافت : ” المشكلة هي فيمن هم معششون في جنبات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وجهات أخرى لعبوا بقوانين البلد عن طريق اللوائح التنفيذية وهي التي حرمت الكويتيين من تسلق السلم الوظيفي ” .
كما طالبت صفاء الهاشم في وقت سابق بترحيل الوافدين خلال الفترة الأخيرة معتبرة إنهم هم السبب في إنتشار فيروس كورونا المستجد في الكويت .
ما ناحيه منطقيه كلامها سليم ان يكون عدد سكان المقتربين اكثر من عدد سكان اهل البلد اكيد غلط
لكن هل اهل بلدك قادرين ان ياخذ مكان المقتربين كحرفيين وعمال؟
هل يوجد لديكم محامين واطباء ومهندسين قادرين ان يجعلون البلد تستغني عن المقيمين ؟
بما انك نائبه وشخصيه عامه المفروض تتكلمين بشيئ من الادب
ماذا تقول أنت؟