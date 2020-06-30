كشفت النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” في تصريحات صحفية لها عن تلقيها 9 رسائل تهديد بالقتل والتي وصلتها عبر الإيميل الخاص بها من جانب وافدين .

وذلك بسبب مطالبتها بتعديل التركيبة السكانية وفرض الرسوم على الوافدين الذين تشكل نسبتهم في البلاد 70% من عدد السكان .

وأضافت : ” المشكلة هي فيمن هم معششون في جنبات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وجهات أخرى لعبوا بقوانين البلد عن طريق اللوائح التنفيذية وهي التي حرمت الكويتيين من تسلق السلم الوظيفي ” .

كما طالبت صفاء الهاشم في وقت سابق بترحيل الوافدين خلال الفترة الأخيرة معتبرة إنهم هم السبب في إنتشار فيروس كورونا المستجد في الكويت .