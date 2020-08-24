نشر قائد شرطة دبي الأسبق الفريق ” ضاحي خلفان ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث من خلالها مادحا عن 5 زعماء عرب يرى إنهم قادة مهارات وليس شعارات على حد وصفه .

فكتب في تغريدته قائلا : ” نحن شهدنا قادة عرب كانوا قادة شعارات .. اليوم نرى قادة عرب قادة مهارات ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” أولهما محمد بن راشد ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وحمد بن عيسى والسيسي ” .

نحن شهدنا قادة عرب كانوا قادة شعارات…اليوم نرى قادة عرب قادة مهارات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2020