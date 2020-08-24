نشر قائد شرطة دبي الأسبق الفريق ” ضاحي خلفان ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث من خلالها مادحا عن 5 زعماء عرب يرى إنهم قادة مهارات وليس شعارات على حد وصفه .
فكتب في تغريدته قائلا : ” نحن شهدنا قادة عرب كانوا قادة شعارات .. اليوم نرى قادة عرب قادة مهارات ” .
وتابع في تغريدة أخرى : ” أولهما محمد بن راشد ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وحمد بن عيسى والسيسي ” .
فكتب في تغريدته قائلا : ” نحن شهدنا قادة عرب كانوا قادة شعارات .. اليوم نرى قادة عرب قادة مهارات ” .
وتابع في تغريدة أخرى : ” أولهما محمد بن راشد ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وحمد بن عيسى والسيسي ” .
ماذا تقول يا ضواحي ؟؟ اللي ذكرتهم كلهم حرامية وبلطجية وانت يا ضواحي الله يخليك مدلول امام حكامك الحرمية تطبيع وتطبيل يا خخمات ديفيد ناقص وبس
قادة مهارات بالديسكو والملاهي وانت الصادق
ماهي انجازاتكم للعرب لو صايرين قادة شعارات يمكن اشرف عالاقل الاجيال شوي تتعلم قال قادة !
حقيقى السيد خلفان ده مسلينا بتغريداتة
كل يوم يطلع علينا بحدوتة مسلية
المفروض الواحد ياكل لب وسودانى وهو بيقراء حواديته .
ماذا تقول أنت؟