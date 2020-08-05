نشر ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس شرطة دبي عددا من التغريدات عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلاله إتهاما إلى ” حسن نصر الله ” زعيم حزب الله اللبناني بتدير إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم أمس الثلاثاء وأسفر عن مئات القتلى والمصابين .

فكتب قائلا : ” مع الأسف إن الرئيس اللبناني حليف لحسن نصر الله عميل إيران وهذه نتيجة التحالف مع الفاسد حسن ” .

وتابع : ” لبنان البلد المتحضر تتحكم فيه عمائم طهران المتخلفة .. كارثة ” .

وفي تغريدة أخرى له قال : ” حزب سياسي يستخدم السلاح لإرهاب وطن .. سيادة الرئيس اللبناني جمد نشاطه ” .

وأضاف : ” الشعب اللبناني الراقي والمثقف يلعب بهم مثل هذا الجاهل حسن ” .

كما أشار ضاحي خلفان في تغريدات أخرى له رابطا بين توقيت التفجير وموعد النطق بقضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ” رفيق الحريري ” فقال : ” إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري .. فالمفجر في المرفأ حسن نصر الله ” .

واستكمل : ” المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري .. شغل عصابات ” .