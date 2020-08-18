نشر ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على إتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل .

فكتب ضاحي خلفان قائلا : ” اسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الأرض العربية .. حتى لو قسمتها السياسة فإن التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” فكرة رمي إسرائيل في البحر من زمان قلنا لكم هذا الكلام فارغا .. وفكرة إسرائيل هو من الفرات إلى النيل كلام فارغ .. اجعلوا الأرض واحدة وإن اختلفت الأديان ” .

وأضاف : ” اجعلوا البشر أصدقاء وإن كانت من قبل أُججت مشاعرها بالكراهية .. زمان قلت لكم اليهود عيال عمنا والبعض زعل ” .

يذكر أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” كان قد أكد يوم الخميس الماضي على التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل وتطبيع العلاقات بينهما مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية .