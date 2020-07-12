صرح الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيس ” اليوم الأحد خلال إفتتاحه لعدد من المشروعات القومية أن أي مواطن سوف يتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها وستيسر له الدولة ذلك .

فقال : ” كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله .. بس إنت كمان تجهز معانا إحنا هنيسرلك ما أمكن وهنمولك تمويل منخفض التكلفة ونحاول نساعدك في التحصل على ما تطلب ” .

وتابع : ” إحنا بنعمل نماذج عشان خاطرك هنعملكم أحلى بلد فى الدنيا بس إيدينا مع بعضنا .. ومفيش مواطن هيتقدم ويقول عاوز وحدة سكنية إلا وسنسلمها له ونيسرهاله بس إنتو كمان ساعدونا ” .

يذكر أن مشروع حي الأسمرات 3 الذي شهد الرئيس السيسي إفتتاح المرحلة الثالثة منه يعد أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات حيث يوفر 7440 وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل .

فهي مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا بدون مقابل .. وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزي قيمته تبلغ 350 جنيه شهريا .