أعلن المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورة المصرية في بيان له عن تلقي الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” إتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” .

وجاء في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع ” فيس بوك ” : ” تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية ” .

وتابع : ” وقد أكد السيد الرئيس على دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيلي مثمنا الإعلان عن الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة بإعتباره خطوة في هذا الإتجاه ” .

وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على إتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام خاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية .

وأضاف : ” وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية والدفع بإتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية وتحقيق الأمن والسلام والإزدهار لشعوب المنطقة ” .

واستكمل البيان : ” كما أكد السيد الرئيس على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين ” .