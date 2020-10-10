كشفت مصادر حقوقية يمنية عن قيام ميليشيا الحوثي بإعدام الجندي ” عزام صيفان ” أحد الأسرى من أفراد الجيش اليمني والتمثيل بجثته بطريقة بشعة .

وهي الحادثة الثالثة من نوعها منذ توقيع إتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة مؤخرا .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع عزام صيفان أسيرا في قبضة مسلحي ميليشل الحوثي بعد محاصرته في جبهة ” نجد المجمعة ” بمحافظة مأرب .

ووفقا للمصادر فإنه عند تسليم جثمان الأسير بعملية تبادل شوهدت عليه آثار تمثيل بشعة منها قطع اللسان والأنف واقتلاع الأذنين وفقء العينين وتشويه وجهه وبقية جسمه وكسر بأصابع يديه .

بالإضافة إلى كسر في رقبته وحرق وجهه بالأسيد كما وجد ثقب في صدره وانتزع قلبه ثم كسرت إحدى ساقيه .

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن ” مارتن غريفثس ” كان قد أعلن يوم الأحد الماضي عن التوصل إلى إتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيرا من الطرفين وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري .