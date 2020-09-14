نشر ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة إلى العرب .

وذلك في تعليقه على إتفاقيات السلام التي تمت مؤخرا بين إسرائيل وكلا من دولتي الإمارات والبحرين .. داعيا باقي الدول العربية إلى الدخول في السلام مع بلاده .

فكتب أفيخاي أدرعي في تغريدته مستعينا بأية من القرآن الكريم : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ” .. وأرفقها بأعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل .