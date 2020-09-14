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نشر ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة إلى العرب .

وذلك في تعليقه على إتفاقيات السلام التي تمت مؤخرا بين إسرائيل وكلا من دولتي الإمارات والبحرين .. داعيا باقي الدول العربية إلى الدخول في السلام مع بلاده .

فكتب أفيخاي أدرعي في تغريدته مستعينا بأية من القرآن الكريم : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ” .. وأرفقها بأعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل .

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تعليق واحد

  1. هذا الكلام يا افيخاي بدون أدعي موجه لمين ؟؟ ما الحكام كلهم في سلام و وءام معاكم
    انت يا افيخاي مهنتك الان خطابة وترامب المؤذون يا الله خلينا نشوف من هي العروسة الجاية

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