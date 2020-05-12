أعلن مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء عن قراره بفرض الإغلاق التام من مساء يوم غد الأربعاء إلى صباح يوم الإثنين المقبل فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد .
ويستثني هذا القرار كلا من المستشفيات والقطاعات الغذائية والزراعية .
وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس في لبنان حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه .
وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ 4 ملايين و270 شخص بينما تجاوز عدد الوفيات 287 ألف حالة .