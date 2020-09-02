بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” في كلمته التي ألقاها في إفتتاحه لعدد من المشروعات القومية خلال الأيام الماضية والتي ذكر فيها عن استعداده لترك منصبه في حال كان يرغب الشعب المصري في ذلك قائلا ” لو مش عاجبكم نعمل استفتاء وأمشي ” .

أطلق معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي هاشتاج ” مش عايزينك يا سيسي ” الذي تصدر موقع التغريدات ” تويتر ” معربين من خلاله عن إعتراضهم على سياساته ومهاجمين إياه .

وعلى الجانب الآخر خرج أنصار الرئيس المصري ومؤيديه بهاشتاج مضاد لهذا وأطلقوا عليه إسم ” شعب مصر معاك يا ريس ” لدعمه والحديث عن إنجازاته .