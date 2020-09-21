ترأس العاهل البحريني الملك ” حمد بن عيسى آل خليفة ” اليوم الإثنين جلسة مجلس الوزراء والذي تحدث من خلالها عن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل واصفا ذلك ب ” الإنجاز التاريخي ” .

وأشار ملك البحرين إلى أن هذا الإعلان يعد خطوة على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم .

وتابع : ” من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة ” .

وأضاف : ” نحن متسامحون ومحبون للسلام والتعاِيش .. وإن التعايش الحقيقي والسلام الحقيقي هما اللذان يستندان على تقبل الآخر وهو جوهر المواطن البحريني وما يتمتع به منذ الأزل ” .

كما أعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بالترحيب العربي والدولي الواسع لتأييد خطوة مملكة البحرين بشأن إعلان تأييد السلام واتخاذها خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط .

وأكد على موقف بلاده الثابت والدائم من القضية الفلسطينية والتزامه بتحقيق حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية .