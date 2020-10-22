كلف الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” اليوم الخميس زعيم تيار المستقبل ” سعد الحريري ” بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها .

وتعهد سعد الحريري بأن يشكل سريعا حكومة جديدة من الاختصاصيين تطبق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية التي وردت في المبادرة الفرنسية من أجل وقف الانهيار الاقتصادي بالبلاد .

وأشار رئيس الوزراء اللبناني المكلف إنه عازم على الالتزام بوعده بالعمل على وقف الانهيار في لبنان وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت .

وأضاف : ” أشكر النواب الذين سموني لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة ” .

وسمي سعد الحريري​ في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر ​بعبدا​ لتشكيل الحكومة​ المقبلة بمجموع أصوات بلغ 65 نائبا مقابل 53 نائبا لم يسموا أحدا .

وامتنعت كتلة ” حزب الله ” البرلمانية بالإضافة إلى أكبر حزبين مسيحيين في لبنان وهما ” التيار الوطني الحر ” بزعامة جبران باسيل و ” القوات اللبنانية ” بزعامة سمير جعجع عن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة .