شن ” مجتبي ذو النوري ” رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني هجوما على الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” في تغريدة له مساء يوم أمس الجمعة .

حيث أشار مجتبي ذو النوري إلى أن الرئيس الإيراني يستحق الإعدام وأن الشعب الإيراني ما يرضيه بالوقت الحالي هو عزله ومعاقبته على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة .

فكتب النائب عن أهالي مدينة قم في تغريدته عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” إذا كان من أجل تبرير التفاوض مع العدو ( أمريكا ) هو بسبب صلح الإمام الحسن بن علي ( الإمام الثالث لدى الشيعة ) مع معاوية بن أبي سفيان فإن معظم الناس يسألون الإمام ” .

وتابع : ” اليوم الغالبية العظمى من الأمة الإيرانية لا ترضى بأقل من عزلك ومعاقبتك بمنطقك يا روحاني .. يجب على قائد الثورة ( علي خامنئي ) أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى يرضي قلوب الشعب العزيز ” .