خرجت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ” نانسي بيلوسي ” بتصريحات قوية عن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” في تعليقها على ما ورد بمذكرات “جون بولتون ” مستشار الأمن القومي السابق .

حيث أشارت بيلوسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس إلى أن ما ورد في تلك المذكرات يدل على أن دونالد ترامب غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسا .

وقالت نانسي بيلوسي مهاجمة الجمهوريين : ” من الواضح أن الرئيس ترامب غير لائق أخلاقيا وغير مستعد فكريا ليكون رئيسا للولايات المتحدة .. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ” .

وأضافت أنها تجري مشاورات مع كبار النواب الديموقراطيين حول إمكانية استدعاء بولتون للاستماع إلى شهادته .

وأكدت على أن الديموقراطيين سيواصلون متابعة سلوكيات دونالد ترامب .