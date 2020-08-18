كادت طائرة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” أن تتعرض لحادث إصطدام بطائرة صغيرة مسيرة عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن مساء يوم الأحد الماضي .

وأفاد عدد من الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الرئاسية برؤيتهم لطائرة مسيرة بدت باللونين الأصفر والأسود على شكل صليب تطير قرب الجانب الأيمن من طائرة دونالد ترامب قبل وقت قصير من هبوط الطائرة .

ونشر ” سيباستيان سميث ” المراسل المختص بأخبار البيت الأبيض لوكالة فرانس برس تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن الواقعة جاء فيها : ” هبط دونالد ترامب الآن في مطار آندروز على متن طائرته الرئاسية .. قبل قليل وبينما كنا نستعد للهبوط طرنا بشكل قريب جدا مما بدا أنه طائرة بدون طيار ” .

وأحالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية الأسئلة حول الحادث إلى الخدمة السرية التي لم تستجب لطلبات الوسائل الإعلامية بتأكيد تفاصيل الواقعة .. كما أحالت إدارة الطيران الفيدرالية طلبات الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى القوات الجوية الأمريكية .