نشرت صحيفة ” الغارديان ” البريطانية تقريرا مساء يوم أمس الأحد تناول رأي ” روبرت ريش ” وزير العمل الأمريكي السابق حول حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بفيروس كورونا .

حيث يرى روبرت ريش أن دونالد ترامب يخادع العالم بإعلان إصابته بالفيروس من أجل تشتيت الانتباه عن التقرير الذي تحدث عن تهربه الضريبي وإثبات صحة كلامه أن فيروس كورونا ليس قويا .

وأضاف ريش متسائلا حول ما إذا كان قد قام ترامب بذلك من أجل كسب التعاطف وهل تعاطف العالم معه على الرغم من أنه أكثر الأشخاص افتقارا للعطف .

فأشار وزير العمل الأمريكي السابق إلى أنه إذا كان المرشح الرئاسي الديموقراطي ” جو بايدن ” هو الذي أصيب بالفيروس لسارع ترامب للسخرية منه ومهاجمته على أنه رجل ضعيف وعاجز وأن إصابة بايدن أثبتت صحة كلامه بأن الكمامة لا توفر حماية كافية .

وقال روبرت ريش في تصريحاته : ” كيف يمكننا حتى التأكد من إصابة ترامب بالمرض .. لقد كذب بشأن كل شيء آخر وربما سيظهر مرة أخرى في غضون يوم أو يومين منتعشا ومرتاحا ويقول : كما قلت لكم ” كورونا ليس مشكلة كبيرة ” .

وتابع : ” سوف يدّعي ترامب أنه تناول عقار هيدروكسي كلوروكين وشفي من المرض وسوف يتباهى بأنه ربح المعركة ضد كورونا لأنه قوي ومسيطر ” .

وأضاف : ” في غضون ذلك أدت إصابته المفترضة إلى تشتيت انتباه الرأي العام عن التقارير بأنه مارس الغش الضريبي ودفع فقط 750 دولارا كضرائب خلال السنة الأولى من توليه منصبه وأنه بالكاد دفع أي شيء لمدة 15 عاما وأنه رجل أعمال فاشل يخسر أمواله ” .