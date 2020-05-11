انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لوزير الداخلية العراقي ” عثمان الغانمي ” خلال إجتماعه بقيادات الوزارة نشره المكتب الإعلامي للوزارة .

وتحدث عثمان الغانمي عن منهجه في إدارة الوزارة والذي يقوم على شعارين الأول هو ” الشرطة في خدمة الشعب ” والثاني هو ” النزاهة أولا ” .

وأكد على أن النزاهة هي المعيار التي سيتم اعتماده لتولي المناصب في وزارة الداخلية التي تختلف عن غيرها من الوزارت والتي تعمل على خدمة المواطن .

وأضاف : ” وزارة الداخلية يجب أن تكون أول من يطبق القانون والفساد يجب أن ينتهي حتى يكون لها قيمة في الشارع وبين المواطنين وتكسب ثقتهم ” .

وتابع : ” يجب أن يشعر الناس بأن هناك حكومة تهتم بهم وأيادينا يجب أن تكون بيضاء ” .

وهدد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي بقطع يد كل من تسول له نفسه بيع المناصب في وزارة الداخلية .

يذكر أنه ومع كل تشكيلة حكومية عراقية يدور الحديث عن بيع المناصب التنفيذية في العراق وخاصة المناصب الأمنية .