وصل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” إلى مطار الكويت اليوم الأربعاء في طائرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية .

والتي وافته المنية بها يوم أمس الثلاثاء خلال إستكماله لرحلته العلاجية التي كان قد بدأها منذ شهر يوليو الماضي عن عمر يناهز 91 عاما .

وتم نقل جثمان الشيخ صباح من الطائرة الأميرية إلى مسجد بلال بن رباح لبدء مراسم التشييع والصلاة عليه منذ قليل .. كما أفاد الديوان الأميري أن مراسم الدفن ستكون مقتصرة على الأقرباء فقط .

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية بحسب وكالة ” كونا ” أنه سوف يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الساعة 2 ظهرا .

وصول جثمان سمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله إلى ارض الوطن https://t.co/xM9ZamrVAs — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) September 30, 2020