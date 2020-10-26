أعلن حزب البعث العراقي اليوم الإثنين عن وفاة ” عزة الدوري ” القيادي البارز في الحزب وأحد رجال الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” عن عمر يناهز 78 عاما والمطلوب للحكومة العراقية.

عزة الدوري شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إبان حكم صدام حسين وأنيطت به رتبة النائب العام لقائد القوات المسلحة بعد الغزو العراقي للكويت .

وكان ظهوره في أغلب الأوقات ملازماً لصدام حسين حيث يرافقه مثل ظله منذ عام 1968 وحتى اعتقاله .

وشغل الدوري منصب النائب للرئيس العراقي الراحل منذ توليه الحكم عام 1979 حتى سقوطه عام 2003 وتوارى عن الأنظار بعد ذلك .. وتسلم منصب الأمين العام لحزب البعث خلفا لصدام حسين بعد إعدامه عام 2006 .

الجدير بالذكر أنه خلال فترة اختفاء عزة الدوري نسبت إليه العديد من التسجيلات الصوتية والمرئية في فترات مختلفة .. حيث قيل إنه كان يقود المقاومة ضد القوات الأمريكية في العراق فيما أفادت تقارير أمريكية بأن الدوري هو من يقف وراء تنظيم داعش .