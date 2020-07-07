توفى يوم أمس الإثنين وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي الفريق ” محمد العصار ” عن عمر يناهز ال 74 عاما بعد صراع مع المرض .

ونعى الرئيس المصري ” عبدالفتاح السيسي ” رحيل محمد العصار في منشور له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

فكتب قائلا : ” فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذى وافته المنية اليوم ” .

وتابع : ” لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم ولم يدخر من أجله جهدا بل كان دائما فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها .. اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان ” .

وشيع ظهر اليوم جثمان الفقيد في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس السيسي من مسجد المشير طنطاوي وشهدت حضور كبار رجال الدولة والقوات المسلحة .