كشفت صحيفة ” اليوم السابع ” المصرية عن وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ” عصام العريان ” اليوم الخميس داخل محبسه بسجن طرة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة .

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية بهذا الأمر .

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قضت بالسجن المؤبد لكلا من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي و6 آخرين فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي .

بالإضافة إلى التنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية والمعروفة بالتخابر مع حماس .

كما خرج ” عبد المنعم عبد المقصود ” بتصريحات صحفية له قال فيها أنه تلقى صباح اليوم إتصالا من إدارة مصلحة السجون بوزارة الداخلية تبلغه بخبر الوفاة .

وأشار إلى إنه قام بإبلاغ أسرة عصام العريان تمهيدا لإنهاء إجراءات استلام الجثمان لدفنه .